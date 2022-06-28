В Ярославском районе в ДТП на «Золотом кольце» пострадал мужчина

Столкнулись грузовик и легковушка Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 27 июня, произошло ДТП. На дороге «Золотое кольцо» примерно в 20:45 столкнулись «Лада Веста», за рулем которой был 29-летний мужчина, и грузовик «Ман», которым управлял 42-летний водитель.

В аварии пострадал водитель легковушки. Его отвезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.