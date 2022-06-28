В Ярославле генеральный директор «ПАТП-1» покидает свой пост

В Ярославле генеральный директор «ПАТП-1» увольняется Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле генеральной директор «ПАТП-1» Сергей Завьялов уходит со своего поста. На заседании Совета директоров «ПАТП-1», где обсуждались кадровые вопросы, было принято это решение.

- Совет рассмотрел и утвердил заявление генерального директора АО «ПАТП-1» Сергея Завьялова об увольнении по соглашению сторон с 30 июня 2022 года, - сообщили в мэрии Ярославля.

С 1 июля врио генерального директора был назначен нынешний заместитель Сергея Завьялова Олег Головачев.