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Звезды28 июня 2022 11:40

Дмитрий Стрекалов уходит с поста директора ярославского театра кукол

Театру он отдал 32 года своей жизни
Полина Вачнадзе
Директор ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов покидает свой пост. ФОТО: Ярославский Государственный Театр Кукол

Директор ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов покидает свой пост. ФОТО: Ярославский Государственный Театр Кукол

Директор ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов покидает свой пост. Служению театру он отдал 32 года своей жизни. По словам Дмитрия Ардальоновича, ему очень жаль покидать театр, но…

- Мудрые люди говорят: лучше уйти на час раньше, чем на минуту позже, - пояснил он свое решение.

Уход директора совпал с окончание 95-го, юбилейного, сезона и началом капитального ремонта здания, где соседствуют театр кукол и ТЮЗ. В ближайшее время предстоит переезд и обустройство на новом месте. Пока идут работы, театр кукол будет располагаться по адресу улица Свободы, 17. Планируют оборудовать две маленькие сцены с залами на 20 и 90 мест. Подробнее о репертуаре театра в период ремонта основного здания можно прочитать здесь.