Уходил дворами: в Ярославле полиция задержала сильно пьяного водителя без прав

В Ярославле водитель «ВАЗ2114» пытался ускользнуть от полицейских Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле водитель «ВАЗ2114» пытался ускользнуть от полицейских. Сотрудники ГИБДД заметили мужчину, когда он отъезжал от алкомаркета, и решили его проверить. Но ярославец изо всех сил старался оторваться от преследователей: увеличил скорость и заехал во дворы.

- Сотрудники ДПС стали преследовать автомобиль с использованием СГУ и проблесковых маячков. В результате преследования на улице Садовая, в районе д.1 автомобиль был остановлен. Водитель, 38-летний мужчина, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел прав управления машиной, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении ярославца составлены несколько протоколов.