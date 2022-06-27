Погода в Ярославской области: жара не планирует отступать

Жара из Ярославской области и не думает уходить Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю погода в Ярославской области мало изменится. Более того, сегодня температура может побить рекорд, воздух разогреется до субтропических показателей в +32..+34 градуса.

- Такая температура, на 10-11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы, фиксируется метеорологами в среднем не чаще одного раза в 12 лет. Это соответствует субтропическому климату таких городов бассейна Средиземноморья как Мадрид, Подгорица, Рим, Мальта, Афины и Анталья, - уточнили в Центре «Фобос».

Во вторник, среду и четверг станет чуть посвежее – столбики термометров могут опуститься до 23 градусов. Но в первый день июля жара вновь вернется. В пятницу обещают +26, в субботу и воскресенье - +28.