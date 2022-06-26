В Ярославской области для кадетов открылся палаточный лагерь «Юные друзья полиции»

В течение недели ребята будут изучать профессиональные навыки Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области для кадетов открылся профильный палаточный лагерь «Юные друзья полиции». В течение недели ребята будут изучать и демонстрировать свои профессиональные навыки

- В гости к кадетам приехали сотрудники органов внутренних дел Ярославской области. В этом году в рамках палаточного лагеря сотрудниками полиции организован и проведён «Единый день безопасности». Поделились своим опытом и особенностями службы сотрудники управления наркоконтроля, патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции и экспертно-криминалистического центра. Всего организовано пять демонстрационно-выставочных площадок, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Участникам лагеря показали разные вида вооружения и рассказали, как отличить фальшивы деньги от настоящих. Помимо этого, к кадетам приходил кинолог со своей служебной собакой Сеней.