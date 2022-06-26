В Ярославле на Перекопе отремонтировали улицу Лесную Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Перекопе отремонтировали улицу Лесную. Качество проделанных работ уже проверили власти города и дали положительную оценку.

— Подрядная организация сделала все работы точно в установленные сроки. Проведенные лабораторные исследования показали положительный результат качества асфальтобетонной смеси. Важно отметить, что был налажен контакт с местными жителями, благодаря чему, были учтены их пожелания, — сказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Ярославля Илья Мотовилов.

Действительно, по просьбам местных жителей здесь расширили тротуары, а также обновили асфальт проезжей части.

— На участке от улицы Овинной до дома № 55 по улице Лесной отремонтировали дорожное полотно, установили 967 погонных метров нового бортового камня, нанесли 1,227 км разметки, заменили и установили 78 единиц новых дорожных знаков. Оборудовали безопасные пешеходные переходы на искусственных неровностях и установили металлические ограждения, - сообщили в мэрии Ярославля.