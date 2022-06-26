В МЧС ярославцев предупредили об аномальной жаре 26 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области сегодня, 26 июня, ожидается аномально жаркая погода. Столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла. В связи с этим, в МЧС ярославцев предупредили о возможных опасных ситуациях.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, ростом числа техногенных и природных пожаров, угрозой гибели сельскохозяйственных культур, ростом случаев гибели людей в местах купания, - отметили в ГУ МЧС России по Ярославской области.