В Тутаеве открывают новый автобусный маршрут

В Тутаеве 28 июня откроется новый автобусный маршрут Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 28 июня в Тутаеве откроется новый автобусный маршрут №04. Транспорт будет ходить от ДК "Тульма" до магазина "Главснаб" и обратно.

Отправления от ДК в 07:15, 08:35, 16:40 и 18:00. От магазина "Главснаб" - в 07:55, 09:15, 16:00 и 17:20. Стоимость проезда 16 рублей, действуют льготы.

Остановочные пункты: ДК Тульма, ул. Пролетарская, Школа №4, ул. Дементьева, "Семейный Магнит", магазин "Бристоль", ул.В.Терешковой, "Дом Быта", магазин "Магнит", ул. Советская, школа №7, завод "Мясославль", магазин «Главснаб».