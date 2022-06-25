При пожаре в Ярославском районе сгорели две женщины

В поселке Красные Ткачи Ярославского района при пожаре погибли две женщины Фото: СУ СКР по Ярославской области

В поселке Красные Ткачи Ярославского района вчера, 24 июня, при пожаре погибли две женщины. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти. Основная причина возгорания - неисправность электропроводки.

Двухэтажный частный дом загорелся утром в пятницу. В доме находились трое: 61-летняя женщина, ее супруг и 85-летняя мать. По словам очевидцев, бабушка в силу возраста постоянно мерзла и даже в жаркую погоду включала обогреватель. Видимо, так было и в этот раз.

- Дочь вернулась за ней в огонь и осталась со своей мамой, выйти не смогла, - рассказывают очевидцы.