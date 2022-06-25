Ярославец остался без 180 тысяч рублей, бронируя место в приложении по поиску попутчиков

Ярославец остался без 180 тысяч рублей, бронируя место в авто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратился 31-летний мужчина с заявлением о краже денег с карты. Как выяснилось, ярославец через мобильное приложение по поиску попутчиков пытался забронировать себе место в машине. Для оплаты ему прислали ссылку и мужчина по ней перешел. И не просто перешел, а еще и ввел реквизиты своей банковской карты. Итог - минус 180 тысяч рублей со счета.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Наиболее безопасный способ оплаты товаров и услуг, напоминают в полиции, – только после их получения. Не стоит вносить предоплату – ни полную, ни частичную, покупая товар у частного продавца. Никогда и никому не сообщайте данные карты и коды из СМС от банка.