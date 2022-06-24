В Ярославле умер декан лечебного факультета медицинского университета

В Ярославле умер декан медицинского университета. ФОТО: официальный сайт ЯГМУ

В Ярославле сегодня, 24 июня, умер декан лечебного факультета ЯГМУ Ярослав Политов. Студенты говорят, что видели его в прошедшие дни на этой неделе, и никто из них не мог подумать о случившейся трагедии.

- Ректорат университета с глубоким прискорбием сообщает, что 24 июня на 62-ом году жизни скоропостижно скончался декан лечебного факультета, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, доцент, - сообщили на официальном сайте ЯГМУ. - Информация о времени, месте прощания и похорон будет опубликована по мере появления.