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Происшествия24 июня 2022 14:50

Уголовное дело экс-советника мэра Ярославля снова в суде

Он обвиняется во взяточничестве
Анастасия ГОЛУБЕВА
Уголовное дело экс-советника мэра Ярославля снова в суде

Уголовное дело экс-советника мэра Ярославля снова в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело Сергея Бакшина – экс-советника мэра Ярославля снова вернулось в суд. Он обвиняется по статье «Получение взятки, совершенное в крупном и особо крупном размере».

- В Кировский районный суд Ярославля поступило уголовное дело по обвинению бывшего заместителя директора акционерного общества «Центр» Ярославля Сергея Бакшина в получении взяток в крупном и особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, что два года назад Бакшин получил взятку в размере 700 тысяч рублей в тот момент, когда он был заместителем директора компании, которая занималась организацией ярмарок. Тогда обвиняемый договорился с одним из предпринимателей на взятку в размере 1,8 миллиона рублей, чтобы ему досталось приоритетное место на заключение договоров.