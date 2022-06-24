Уголовное дело экс-советника мэра Ярославля снова в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело Сергея Бакшина – экс-советника мэра Ярославля снова вернулось в суд. Он обвиняется по статье «Получение взятки, совершенное в крупном и особо крупном размере».

- В Кировский районный суд Ярославля поступило уголовное дело по обвинению бывшего заместителя директора акционерного общества «Центр» Ярославля Сергея Бакшина в получении взяток в крупном и особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, что два года назад Бакшин получил взятку в размере 700 тысяч рублей в тот момент, когда он был заместителем директора компании, которая занималась организацией ярмарок. Тогда обвиняемый договорился с одним из предпринимателей на взятку в размере 1,8 миллиона рублей, чтобы ему досталось приоритетное место на заключение договоров.