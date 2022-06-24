В Ярославской области 17 пожарных машин тушили горевший мебельный цех Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 24 июня, в районе 10:30 в поселке Кузнечиха по адресу улица Промышленная, 14 загорелся мебельный цех. О пострадавших и площади пожара информации пока не сообщается. Клубы дыма виднелись сразу в нескольких районах региона, об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

- Задействовано: 17 единиц техники, 46 человек личного состава. Информация уточняется, - отметили в ГУ МЧС России по Ярославской области.