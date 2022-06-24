В Дзержинском районе Ярославля могут построить новый микрорайон Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дзержинском районе Ярославля могут построить новый микрорайон. По проекту он планируется между улицами Блюхера, Урицкого и Пионерской.

Микрорайон включает в себя шесть четырехэтажных домов, детский сад, спортивный комплекс, офисное здание, гипермаркет и еще пару социальных строений.

С таким предложением в мэрию обратилась компания «Специализированный Застройщик В-Строй». Мэрия, в свою очередь, объявила общественные обсуждения по этому вопросу. Они пройдут с 28 июня по 7 июля.