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Общество24 июня 2022 13:12

В Дзержинском районе Ярославля могут построить новый микрорайон

Мэрия будет проводить общественные обсуждения
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Дзержинском районе Ярославля могут построить новый микрорайон

В Дзержинском районе Ярославля могут построить новый микрорайон

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дзержинском районе Ярославля могут построить новый микрорайон. По проекту он планируется между улицами Блюхера, Урицкого и Пионерской.

Микрорайон включает в себя шесть четырехэтажных домов, детский сад, спортивный комплекс, офисное здание, гипермаркет и еще пару социальных строений.

С таким предложением в мэрию обратилась компания «Специализированный Застройщик В-Строй». Мэрия, в свою очередь, объявила общественные обсуждения по этому вопросу. Они пройдут с 28 июня по 7 июля.