На территории Ярославской области упразднены карантинные фитосанитарные зоны на площади более 6 га

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены мониторинговые мероприятия в карантинных фитосанитарных зонах по карантинному объекту – золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) с визуальным обследованием земельных участков и отбором почвенных образцов.

В ходе ежегодного обследования установлено отсутствие карантинного вредного организма на территории земельных участков, расположенных в Ярославском, Рыбинском, Мышкинском, Брейтовском районах и г. Мышкин Ярославской области на общей площади 6,7 га.

В 2009 году на данной территории была установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредному организму — золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.). Управлением Россельхознадзора был разработан план мероприятий по борьбе с карантинным объектом, локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.).

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, принимая во внимание отсутствие факта обнаружения золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) на приусадебных земельных участках, в соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» № 206 от 21.07.2014 года и на основании протоколов испытаний Ярославского филиала ФГБУ «ТМВЛ» было принято решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens).