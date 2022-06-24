На ремонт дороги Данилов – Пошехонье планируют потратить 476 миллионов рублей

Работы должны завершиться в августе Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области ремонтируют дорогу Данилов – Пошехонье. Делают это уже не первый год: за два прошедших года обновили 20 километров трассы, в этом – планируют еще 19,8 километра. Всего на дорогу выделено 476,9 миллионов рублей.

- На дороге, кроме снятия старого и укладки нового покрытия, предусмотрено укрепление обочин смесью щебня и асфальтовой крошки, устройство пешеходных дорожек и остановочных комплексов. Прилегающую территорию расчистят от кустарников и деревьев, проведут ремонт искусственных сооружений. На обновленной дороге будут установлены барьерное ограждение, сигнальные столбики, знаки, нанесена разметка, - рассказали в правительстве Ярославской области.

На данный момент 40% работ уже выполнено. Ремонт планируют завершить в августе этого года.