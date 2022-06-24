В Ярославле в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала 84-летняя женщина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле вчера, 23 июня, на улице Чкалова произошла авария. У дома №18 друг в друга врезались «Лада Калинина», за рулем которой был 53-летний водитель, и автобус «ПАЗ» под управлением 39-летнего мужчины.

В ДТП пострадала 84-летняя пассажирка автобуса, она находится в больнице.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.