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Происшествия24 июня 2022 8:36

В Ярославле в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала 84-летняя женщина

Авария произошла на улице Чкалова
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала 84-летняя женщина

В Ярославле в ДТП с автобусом и легковушкой пострадала 84-летняя женщина

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле вчера, 23 июня, на улице Чкалова произошла авария. У дома №18 друг в друга врезались «Лада Калинина», за рулем которой был 53-летний водитель, и автобус «ПАЗ» под управлением 39-летнего мужчины.

В ДТП пострадала 84-летняя пассажирка автобуса, она находится в больнице.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.