В Рыбинске две выпускницы окончили школу экстерном Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске выпускницы школы №6 окончили ее экстерном. Дана Кочнева и Светлана Коркина за 11 месяцев прошли программу 10-11 классов и сдали ЕГЭ на высокие баллы.

- О своем желании окончить школу экстерном Дана Кочнева и Светлана Коркина рассказали педагогам после сдачи ОГЭ в 9 классе. Девушки захотели сэкономить год, потому что собрались поступать в медицинский вуз, обучение в котором вместе с ординатурой составляет восемь лет. К тому же и Дана, и Света получили аттестаты с отличием, поэтому учителя поддержали учениц в их желании, - сообщили в администрации Рыбинска.

Сейчас девушки ждут результатов ЕГЭ по биологии. После этого собираются подавать документы в медицинский университет Москвы. Поступить туда для них вполне реально, так как школу они заканчивают с золотыми медалями.

— Конечно, это все непросто было, очень большой объем знаний пришлось освоить. Для подготовки к ЕГЭ у нас было всего пять месяцев. Но я люблю ставить перед собой цели и добиваться их. А пройти программу за 10-11 класс всего за 11 месяцев, было для меня настоящим вызовом, с которым я справилась, — прокомментировала Светлана Коркина.