В Данилове на строительство Центра культурного развития выделили 123 миллиона рублей

Объект планируют закончить в четвертом квартале 2023 года Фото: Правительство Ярославской области

В Данилове началось строительство Центра культурного развития. Сейчас уже готов котлован, скоро рабочие будут заливать фундамент.

Всего на объект выделили 123 миллиона рублей.

- Проектом предусмотрено строительство в Данилове двухэтажного здания площадью более 1100 квадратных метров. Здесь будут помещения для коворкинга, хореографический зал, студии звукозаписи, вокала, изобразительного искусства, зрительный зал на 300 человек, кафетерий, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Сейчас на стройке работают 27 человек. К четвертому кварталу 2023 года Центр планируется закончить.