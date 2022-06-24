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Общество24 июня 2022 6:30

В Данилове на строительство Центра культурного развития выделили 123 миллиона рублей

Объект планируют закончить в четвертом квартале 2023 года
Анастасия ГОЛУБЕВА
Объект планируют закончить в четвертом квартале 2023 года

Объект планируют закончить в четвертом квартале 2023 года

Фото: Правительство Ярославской области

В Данилове началось строительство Центра культурного развития. Сейчас уже готов котлован, скоро рабочие будут заливать фундамент.

Всего на объект выделили 123 миллиона рублей.

- Проектом предусмотрено строительство в Данилове двухэтажного здания площадью более 1100 квадратных метров. Здесь будут помещения для коворкинга, хореографический зал, студии звукозаписи, вокала, изобразительного искусства, зрительный зал на 300 человек, кафетерий, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Сейчас на стройке работают 27 человек. К четвертому кварталу 2023 года Центр планируется закончить.