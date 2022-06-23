Из-за ремонта улицы Первомайской в центре Ярославля перенесут остановки

Схема поменяется по маршрутам, которые проходит через Торговый переулок Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле из-за ремонта участка улицы Первомайской от Богоявленской площади до площади Волкова изменятся маршруты движения некоторых автобусов и троллейбусов.

- Движение по улице Первомайской будет открыто, поскольку это один из основных участков движения общественного транспорта. Схема поменяется по тем маршрутам, следование которых проходит через Торговый переулок, — пояснил управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. Троллейбусы №4 и №8 будут двигаться до Красной площади. Временная остановка – на проспекте Октября.

Автобусы №№12, 18 и 44к будут высаживать и сажать пассажиров на остановках «Площадь Волкова», улицах Ушинского и Первомайской. Будет также задействована остановка у Знаменской башни на улице Свободы.

Для автобусов №19к и 42, а также троллейбуса №9 организуют остановку у Волковского театра. Остановка на улице Первомайской исключается из маршрута.

Изменения вступят в силу с понедельника, 27 июня. Подробнее – здесь.