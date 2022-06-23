Ярославцы могут помочь восстановить сгоревший дом-музей Валентины Терешковой

Деревянная изба загорелась под утро 22 мая. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Бывший глава Рыбинска Денис Добряков просит жителей Ярославской области делом помочь в восстановлении дома-музея Валентины Терешковой, который сгорел вчера, 22 июня.

- И я считаю своим долгом организовать сбор средств на восстановление дома-музея и пригласить к участию в нем всех вас. К сбору уже присоединились два экс-губернатора Ярославской области - Дмитрий Миронов и Сергей Вахруков, за что я им очень благодарен! Не оставайтесь равнодушными и вы, - написал на своей странице ВКонтакте Денис Добряков.

Реквизиты для сбора средств:

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

150000, г. Ярославль, Богоявленская площадь, 25.

Телефон: (4852) 30-40-72, 30-56-30, 30-38-69, 72-81-70 (бухгалтерия).

ИНН 7604014760, КПП 760401001,

ОГРН 1027600687531 ОКПО 02186204 ОКТМО 78701000

Счет для учета операций со средствами автономных учреждений:

Получатель: ДФ ЯО (Ярославский музей-заповедник, л/с 902.08.004.6)

Банковские реквизиты:

Р/C 03224643780000007101 в отделение Ярославль/УФК по Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102 К/C 40102810245370000065

Часть музея «Космос», а именно деревянная изба, загорелась под утро 22 мая. Пожарным удалось не допустить перехода огня на кирпичное здание, так что экспонаты в нем не пострадали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Поджог».

- Уверен, злоумышленников найдут и они понесут справедливое наказание за этот возмутительный поступок, граничащий с кощунством, - пишет Денис Добряков.