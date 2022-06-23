В Ярославской области 67 тысяч школьников и студентов прошли тестирование на употребление наркотиков

В Ярославской области 91,8% учащихся, а это порядка 67 тысяч человек, прошли тестирование на употребление наркотиков и психотропных вещество. В исследовании принимали участие школьники и студенты от 13 до 18 лет. Выявлено чуть больше тысячи юных ярославцев с повышенной вероятностью употребления наркотических средств.

После того, как стали известны результаты, была усилена профилактическая работа, в том числе, и в образовательных учреждениях.

С начала этого года в Ярославском регионе правоохранители выявили 286 наркопреступлений, из оборота изъяты более 280 килограммов различных препаратов. Закрыты две крупные нарколаборатории. В Роскомнадзор была направлена информация по трем сайтам, которые рекламировали и продавали запрещенные вещества. Сотрудники полиции пресекли работу двух интернет-магазинов, распространявших наркотики, задержаны их организаторы.