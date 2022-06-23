Ярославца, укравшего сейф с 5 миллионами рублей, осудили на четыре года

% миллионов из сейфа ярославец потратил на покупку мебели и игры в интернет-казино Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Ярославля, совершивший крупную кражу из офиса строительной фирмы, осужден на 4 года и 1 месяц.

В июле 2020 года мужчина пришел в эту компанию для того, чтобы заключить договор. Сотрудник формы совершил большую оплошность, которая стала решающей в этом деле: при посетителе он открыл сейф, где лежала крупная сумма.

В августе злоумышленник, у которого возникли финансовые трудности, вспомнил о сейфе, где деньги лежат. По версии следствия, он нашел себе подельника и вместе с ним оправился совершать преступление.

- Ночью подсудимый снял два регистрационных номера с машины, припаркованной недалеко от офиса, и установил их на свой автомобиль. Вместе с соучастником преступник по газовой трубе добрался до козырька, который находился прямо под окном строительной фирмы. Мужчины отжали раму и проникли в помещении, - говорится в решении суда.

Вскрывать сейф на месте преступления злоумышленники не стали. С большим усилием они перетащили его на улицу и увезли в надежное место. Сам сейф стоил около 44 тысяч рублей, кассовый аппарат, что в нем лежал, оценили в 17 900. Внутри металлической конструкции находилось то, ради чего и шли ярославцы на дело: 5 миллионов 94 тысячи рублей.

- В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Он утверждал, что преступление совершал один, без соучастников, - уточняется в решении.

По словам обвиняемого, деньги он потратил на покупку мебели: приобрел шкаф, кровать и журнальный столик. Оставшуюся от 5 миллионов сумму проиграл в интернет-казино.