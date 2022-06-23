В Ярославле умер пассажир такси, которое врезалось в автобус

Пассажир такси, попавшего в аварию, скончался в больнице. ФОТО: УМВД по Ярославской области, соцсети

В больнице имени Соловьева в Ярославле 22 июня умер пассажир такси, которое врезалось в автобус №22. Водитель автомобиля погиб на месте аварии, пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя шесть дней он скончался не приходя в сознание.

У мужчины остались пожилая мать и двое маленьких детей: сын 4 лет и 2-летняя дочь.

- Мама очень переживает, что не сможет достойно похоронить сына, средств на похороны у семьи нет, - пишут в соцсетях знакомые погибшего.

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 16 июня в Заволжском районе города. В автобус, который только отъехал от остановки, въехало такси. По словам очевидцев, не было ни звуков торможения, ни следов шин на асфальте. Есть версия, что водитель машины заснул за рулем.