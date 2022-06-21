Карантинный и фитосанитарный сертификат – обязательные документы при перемещении подкарантинной продукции

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает хозяйствующим субъектам, что в соответствии с ч. 1, ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны осуществляется на основании карантинного сертификата, а ее перевозка, допускается при условии указания в документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера карантинного сертификата.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 30.07.2020 № 432 утвержден перечень подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат. Карантинный сертификат удостоверяет карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции при вывозе ее за пределы карантинной фитосанитарной зоны, а также не позволяет заражённой продукции бесконтрольно перемещаться по территории РФ.

Управление напоминает также и об обязательной необходимости оформления фитосанитарного сертификата при экспорте подкарантинной продукции.

За неисполнение вышеуказанных норм законодательства Российской Федерации в области карантина растений, в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ и ст. 10.3 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.