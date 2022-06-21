В Ярославле мошенники оформили кредит на ничего не подозревающую ярославну

Прокуратура Красноперекопского района сочла незаконным отказ полиции возбуждать уголовное дело по очевидному факту мошенничества Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Красноперекопского района сочла незаконным отказ полиции возбуждать уголовное дело по очевидному факту мошенничества.

Было установлено, что некий человек в офисе микрозаймов оформил кредит на ничего не подозревающую об этом женщину.

- Злоумышленник предоставил недостоверные личные данные и документы. Займ составил 10 тысяч рублей. Эти деньги были переведены на банковскую карту и в дальнейшем похищены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ведомство усмотрела в данном факте признаки преступления по статье «Мошенничество в сфере кредитования» и отменило решение об отказе в возбуждении уголовного дела, признав его незаконным. В итоге дело все же было возбуждено, по нему сейчас идет следствие.