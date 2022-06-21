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Происшествия21 июня 2022 12:07

В Ярославле мошенники оформили кредит на ничего не подозревающую ярославну

Но полиция в этом состава преступления не увидела и отказалась возбуждать дело
Полина Вачнадзе
Прокуратура Красноперекопского района сочла незаконным отказ полиции возбуждать уголовное дело по очевидному факту мошенничества

Прокуратура Красноперекопского района сочла незаконным отказ полиции возбуждать уголовное дело по очевидному факту мошенничества

Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Красноперекопского района сочла незаконным отказ полиции возбуждать уголовное дело по очевидному факту мошенничества.

Было установлено, что некий человек в офисе микрозаймов оформил кредит на ничего не подозревающую об этом женщину.

- Злоумышленник предоставил недостоверные личные данные и документы. Займ составил 10 тысяч рублей. Эти деньги были переведены на банковскую карту и в дальнейшем похищены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ведомство усмотрела в данном факте признаки преступления по статье «Мошенничество в сфере кредитования» и отменило решение об отказе в возбуждении уголовного дела, признав его незаконным. В итоге дело все же было возбуждено, по нему сейчас идет следствие.