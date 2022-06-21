В Ярославле будут судить водителя автобуса, который сбил 82-летнего мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле будут судить 54-летнего водителя, который обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Известно, что 28 октября прошлого года мужчина за рулем автобуса «ПАЗ», двигаясь по Советской улице, сбил человека.

Автобус на перекрестке улиц Победы и Советской поворачивал налево и не уступил дорогу 82-летнему пешеходу, который шел на зеленый сигнал светофора.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В ходе следствия проведены автотехнические, медицинские экспертизы. Обвиняемый свою вину признал. В настоящее время расследование завершено.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.