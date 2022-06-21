Михаил Евраев пойдет на выборы губернатора Ярославской области как независимый кандидат

- Главная задача моей работы и работы команды Правительства - повышение уровня жизни в регионе. Для этого необходимо наращивать инвестиции в нашу промышленность, агропромышленный сектор, туристическую отрасль. Чтобы у нас создавались новые рабочие места, увеличивались налоговые поступления в бюджет, а значит, появлялись дополнительные возможности строить социальные объекты, решать проблемы, которые накопились. Нам предстоит много серьезной работы. Но я уверен, что при поддержке Президента и при вашей поддержке удастся реализовать все намеченные планы развития, - рассказал Михаил Евраев об основных целях своей деятельности на посту главы региона.

Михаил Евраев убежден, что его ключевая задача сегодня – не просто в сохранении, но также в постоянном развитии экономики и социально-культурной сферы регионы. А для этого требуется существенный бюджет, который можно пополнять за счет развития производства и повышения туристической привлекательности Ярославской области.

«Ярославская область – развитый промышленный регион. Предприятия области могут и готовы выпускать качественную продукцию, а санкции открывают для них новые возможности», - заявил глава региона.

Члены Штаба, в который входят представители молодёжных и ветеранских организаций, патриотических объединений, сферы образования и социальной поддержки жителей области, промышленники, аграрии и известные в регионе люди обсудили с Михаилом Евраевым перспективы развития региона.

Генеральный директор ООО «АгриВолга» Елена Яшаева отметила личное участие врио губернатора в решении проблем предприятия, стремление оказать поддержку агропромышленному комплексу в целом.

- Подписанное на Петербургском форуме соглашение с руководством Газпрома о предоставлении льготных поставок топлива нашим аграриям для нас очень важно. Мы видим реальные дела, и это придает нам уверенности в завтрашнем дне, - сказала Елена Яшаева.

Михаил Груздев, и.о. ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, считает весьма показательным, что Михаил Евраев видит развитие территории не только в инвестициях и в развитии инфраструктуры, но и в совершенствовании кадрового потенциала.

«Когда губернатор собирает представителей сферы образования всех муниципальных районов и задаёт вопрос о том, как образование может быть фактором развития территории, для меня это добрый знак. Потому что мы понимаем, что помимо экономических ресурсов наше главное достояние - это люди, и ставка на компетенции молодых людей, - добавил Михаил Груздев.

Михаил Евраев со своей стороны поблагодарил участников за открытый и предметный разговор. Врио губернатора выразил уверенность в результативности совместной работы.

Игорь Милорадов, заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам "Клинической больницы "РЖД-МЕДИЦИНА», еще один кандидат в губернаторы, который выдвигается от ярославского отделения «Коммунистов России», так прокомментировал свое участие в выборах: «Моя конкретная задача работы в медицине заключается в следующем. Обеспечить нашим докторам и всему персоналу действительно комфортные условия работы, для того чтобы они могли принять максимальное количество больных, как по полисам ОМС так и платных. Сферу здравоохранения я знаю изнутри. Проблем очень много. Естественно, что в случае победы, медицине в Ярославской области будет уделено особое внимание».

Константин Тукеев, кандидат в губернаторы от регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» заявил следующее: «Когда я подавал документы на участие в выборах, журналисты спросили меня о моих первых шагах в случае победы. Думаю, что буду не оригинален. Любое движение вперед должно начинаться со всесторонней оценки ситуации. В частности – в экономике области. Вот над этим я мои коллеги сейчас работаем. В ходе своей избирательной кампании планирую встречи в городах области не только с экономистами, но и с простыми людьми в трудовых коллективах».