В Ярославской области 61 человек сдал ЕГЭ на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области на данный момент 61 человек сдал ЕГЭ на 100 баллов. Также написаны 64 стобалльные работы: 41 – по русскому языку, 1 – по профильной математике, 3 – по химии, 9 – по литературе, 9 – по истории, 1 – по физике.

– Сто баллов на ЕГЭ по истории смогли набрать девять человек, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Еще один участник сдал на высший балл экзамен по физике. Увеличилось количество выпускников, сумевших сдать на максимальные баллы сразу два экзамена. К ученице Пречистенской средней школы Первомайского района Дарье Тепляковой, которая сдала на сто баллов литературу и русский язык, присоединились Софья Смирнова из ярославской школы №23 и Елизавета Кириллова из губернской гимназии имени святителя Игнатия Брянчанинова.

Результаты всех экзаменов пока неизвестны. Возможно, список стобалльников пополнится новыми именами.