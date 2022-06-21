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Общество21 июня 2022 8:50

В Рыбинске на ремонт двора по проспекту Серова потратили 2,6 миллиона рублей

На все работы ушло две недели
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске отремонтировали двор на проспекте Серова

В Рыбинске отремонтировали двор на проспекте Серова

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске закончился ремонт во дворе дома №7а по проспекту Серова. Здесь обновили проезжую и пешеходную части. Помимо этого, обустроили две автомобильные парковки на 17 мест.

- Общая стоимость работ здесь составила 2,6 миллиона рублей. Подрядная организация — ИП Новиков, предприниматель уже сдал первый объект по адресу Максима Горького, 78. В целом достаточно быстро выполняет работу, сроки выдерживает, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Ремонт во дворе начался 1 июня, все работы были выполнены за две недели, согласно графику.