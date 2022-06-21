Ярославцы могут обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками

В Ярославле 25 июня пройдет акция дарения вещей «Зеленая суббота». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 25 июня в очередной раз пройдет акция дарения вещей «Зеленая суббота». В апреле ярославцы обменивались техникой, в мае – одеждой, пришла пора отдать ненужные книги, настольные игры и детские игрушки.

Игрушки для детей, на первый взгляд, совершенно безобидные, стали настоящей экологической проблемой. Ежегодно их выбрасывают миллионами, и это только в России. Игрушки практически невозможно переработать из-за неоднородности материалов, из которых они сделаны. Поэтому единственный выход – меньше покупать и больше обмениваться.

Июньская «Зеленая суббота» пройдет с 11:00 до 15:00 в центре «ЭкоЛофт «Л.У.В.Р» по адресу: Ярославль, улица Большая Октябрьская, 37/1 (лит.Г).

В июле ярославцы смогут обменяться предметами интерьера и посудой, а в августе – школьными принадлежностями и учебниками.