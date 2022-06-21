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Общество21 июня 2022 6:02

В Ярославской области уже неделю ищут 38-летнего мужчину

Он ушел из дома в Рыбинском районе 14 июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области уже неделю ищут 38-летнего Дмитрия Богатинова. Он ушел из дома в Каменниковском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области 14 июня. С тех пор его родные не знают, где он находится и что с ним.

Приметы Дмитрия: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Особые приметы: очки.

Пропавший был одет в светло-голубую рубашку, белые джинсы, черные сланцы и белую кепку.

- Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить на горячую линию отряда 8 800 700-54-52, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.