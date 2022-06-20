Шесть больниц Ярославской области принимают больных коронавирусом
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ярославской области снижается количество заболевших коронавирусом. Больницы переходят в штатный режим работы, который был до пандемии.
Всего в регионе больных коронавирусом принимают в шести медицинских учреждениях:
- В Ярославле: инфекционная больница, больница №3, больница имени Семашко;
- В Рыбинске: больница №2 имени Пирогова;
- Тутаевская ЦРБ, Ярославская ЦРБ.
В правительстве Ярославской области подчеркнули, что в регионе открыто 149 коек, из них заняты — 80.