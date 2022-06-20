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Общество20 июня 2022 14:02

Шесть больниц Ярославской области принимают больных коронавирусом

Всего в регионе занято 80 коек
Анастасия ГОЛУБЕВА
Шесть больниц Ярославской области принимают больных коронавирусом

Шесть больниц Ярославской области принимают больных коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославской области снижается количество заболевших коронавирусом. Больницы переходят в штатный режим работы, который был до пандемии.

Всего в регионе больных коронавирусом принимают в шести медицинских учреждениях:

- В Ярославле: инфекционная больница, больница №3, больница имени Семашко;

- В Рыбинске: больница №2 имени Пирогова;

- Тутаевская ЦРБ, Ярославская ЦРБ.

В правительстве Ярославской области подчеркнули, что в регионе открыто 149 коек, из них заняты — 80.