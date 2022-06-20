Сбер представил благотворительный спектакль к Дню медицинского работника

Благотворительный спектакль "Бременские музыканты" состоялся накануне Дня медицинского работника. ФОТО: ПАО «Сбербанк»

18 июня Ярославское отделение Сбербанка организовало благотворительный спектакль для сотрудников медицинских учреждений областного центра и их детей. Мероприятие состоялось в преддверии Дня медицинского работника. Все роли в музыкальной сказке «Бременские музыканты» сыграли сотрудники банка.

– Сбербанк с большим уважением относится к труду всех, кто занят в сфере медицины. В этом году к профессиональному празднику мы решили сделать необычный подарок. Надеюсь, что спектакль, подготовленный нашей командой, понравился и взрослым, и детям и стал приятным сюрпризом. Мы желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо, что спасаете жизни! – отметил управляющий Ярославским отделением «Сбербанка» Вадим Лушин.

Спектакль организован Ярославским отделением Сбербанка. ФОТО: ПАО «Сбербанк»

– Выражаем огромную благодарность всему коллективу Сбера за постановку спектакля! Артисты создали дружелюбную, праздничную, располагающую атмосферу в зале. Спектакль получился очень зрелищным и динамичным. В постановке удачно подобраны костюмы, отлично поставлена музыка. За всем этим стоит работа и труд. Коллективу удалось вызвать восторженные эмоции у детей. Спасибо всем, принимавшим участие в постановке данного спектакля, Вы зарядили праздничным настроением всех присутствующих в зале! – сказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Все роли в спектакле сыграли сотрудники Сбербанка. ФОТО: ПАО «Сбербанк»

Праздничный благотворительный спектакль в ДК имени Добрынина посетили более 700 человек, в том числе более 400 детей. Каждый из них получил сувенир на память.