В Ярославской области за три дня ГИБДД выявили 38 пьяных водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области с 17 по 19 июня - в пятницу и выходные дни - приходили рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей на дорогах региона. В итоге, инспекторы подразделений выявили 38 пьяных водителей, которые ехали за рулем своих машин. Шестеро из них попались повторно.

- В областном центре в мероприятии приняли участие представители мотосообщества, которые пропагандировали соблюдение правил дорожного движения, выдавали тематические памятки о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянении, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.