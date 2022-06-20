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Общество20 июня 2022 12:20

В Ярославской области за три дня ГИБДД выявили 38 пьяных водителей

Шестеро из них попались повторно
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области за три дня ГИБДД выявили 38 пьяных водителей

В Ярославской области за три дня ГИБДД выявили 38 пьяных водителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области с 17 по 19 июня - в пятницу и выходные дни - приходили рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей на дорогах региона. В итоге, инспекторы подразделений выявили 38 пьяных водителей, которые ехали за рулем своих машин. Шестеро из них попались повторно.

- В областном центре в мероприятии приняли участие представители мотосообщества, которые пропагандировали соблюдение правил дорожного движения, выдавали тематические памятки о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянении, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.