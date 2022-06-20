В Ярославской области под поезд попал 48-летний мужчина

В Ярославской области под колесами поезда погиб мужчина Фото: Никита ПОЛЬКО

17 июня около 11 часов дня на железнодорожном перегоне станций Уткино-Пучковский под поезд попал 48-летний мужчина. По предварительным данным, он переходил пути и не заметил приближающийся состав.

- Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния до мужчины наезда избежать не удалось. Ярославец получил травмы, не совместимые с жизнью, - сказали в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

В транспортной полиции напоминают: железная дорога является источником повышенной опасности. Даже при соблюдении установленного скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение. Поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно – даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдёт около 1 км. Именно поэтому переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно.

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора и не пользоваться различными гаджетами во время нахождения в зоне повышенной опасности.