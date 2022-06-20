Инфляция в Ярославской области в мае составила 19%

По прогнозам специалистов Банка России, до 5-7% годовая инфляция снизится только в 2023 году Фото: Полина Вачнадзе

Инфляция в Ярославской области в мае, по данным Банка России, снизилась до 19%. Замедление роста цен зафиксировано по многим товарам и услугам. Речь идет о импортной капусте, картофеле, грушах и апельсинах.

- Произошло это благодаря укреплению рубля и снижению таможенных пошлин. Расширение предложения мяса птицы на внутреннем рынке замедлило рост цен на курятину, - сообщили в ЦБ.

Снизилась стоимость некоторых видов пиломатериалов и металлочерепицы.

В условиях нестабильной геополитической ситуации уменьшился спрос на отдых за границей – люди опасаются возможной отмены рейсов. Сокращение спроса на заграничные туры сработало как сдерживающий фактор для цен на турпутевки в отдельные страны.

По прогнозам специалистов Банка России, до 5-7% годовая инфляция снизится только в 2023 году, а к 4% вернется не раньше 2024 года.