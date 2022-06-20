Сайты ярославских вузов подверглись хакерской атаке

Сайты ярославских вузов подверглись атаке хакеров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 20 июня, на самом старте приемной кампании, многие вузы страны, в том числе и ярославские, подверглись DDoS-атаке. Специалистам понадобилась пара часов, чтобы восстановить работу порталов - сайты практически всех университетов Ярославля сейчас работают в штатном режиме.

В группе ЯГТУ ВКонтакте абитуриентов попросили не волноваться:

- Приемная кампания продолжается. Документы можно подать через портал Госуслуг, лично или посредством обычной почты.