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Общество20 июня 2022 10:25

Сайты ярославских вузов подверглись хакерской атаке

На данный момент работа почти всех порталов налажена
Полина Вачнадзе
Сайты ярославских вузов подверглись атаке хакеров

Сайты ярославских вузов подверглись атаке хакеров

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 20 июня, на самом старте приемной кампании, многие вузы страны, в том числе и ярославские, подверглись DDoS-атаке. Специалистам понадобилась пара часов, чтобы восстановить работу порталов - сайты практически всех университетов Ярославля сейчас работают в штатном режиме.

В группе ЯГТУ ВКонтакте абитуриентов попросили не волноваться:

- Приемная кампания продолжается. Документы можно подать через портал Госуслуг, лично или посредством обычной почты.