Международные киберучения впервые прошли в России

В рамках Петербургского международного экономического форума прошли киберучения. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Мероприятие было направлено на координацию усилий по борьбе с хакерами на мировом уровне и практическую отработку информационного обмена между странами-участницами об атаках, осуществляемых из инфраструктуры другого государства. В ходе киберучений участники разбились на команды и должны были сообща защитить выделенные им сегменты инфраструктуры от серии разрушительных кибератак, целью которых было повлечь масштабный блэкаут. По легенде учений, хакерская группировка производила серию скоординированных атак на крупный объект электроэнергетики.

— Участники международных киберучений отрабатывали противодействие атакам на системы жизнеобеспечения, успешная реализация которых в реальной жизни грозит серьезными последствиями для атакуемых государств. Поэтому очень важно тренироваться сообща выявлять их на ранних этапах и вести непрерывный диалог на мировом уровне. По итогам прошедших киберучений нам удалось сформировать серьезный задел в этом направлении, что поможет странам-участницам действовать слаженно в случае возникновения аналогичных угроз на практике, — заявил генеральный директор компании «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Мероприятие проходило на платформе Национального киберполигона. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

В масштабных учениях приняли участие представители шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Вьетнама. Мероприятие проходило на платформе Национального киберполигона, которую для проведения киберучений предоставила компания «РТК-Солар». Учения проводились совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при поддержке Аппарата Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба «Ростелеком».