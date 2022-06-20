В Ярославле в день велопробега ограничат проезд по центру города

26 июня центральные улицы Ярославля будут закрыты для проезда транспорта Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 26 июня пройдет "Велоактивация-2022". В этот день многие центральные улицы города будут закрыты для проезда транспорта.

С 6 утра до 15:00 проезд запретят движение транспорта по части Ярославля, ограниченной Первомайской улицей, Первомайским переулком, Волжской и Которосльной набережными.

Кроме того с 19 часов 25 июня до 15:00 26 июня на трассе, по которой поедут велосипедисты, будет запрещено останавливаться и парковаться.

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