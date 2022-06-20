46-летний житель Мышкина пытался молотком убить свою 82-летнюю сожительницу

46-летний мышкинец набросился на свою 83-летнюю сожительницу с молотком Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Ковалева в Мышкине Ярославской области семейный конфликт чуть не закончился убийством. Участники ссоры - 46-летний мужчина и его 82-летняя сожительница. Большая разница в возрасте не помешала паре съехаться, но быта и большого количества алкоголя в доме семейная лодка не пережила.

После ссоры, как рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области, мужчина взял в руки молоток и несколько раз ударил им свою даму сердца по голове. Так как медицинская помощь подоспела вовремя, потерпевшая осталась жива.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Обвиняемый заключен под стражу, - уточнили в СКР.