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Общество20 июня 2022 8:21

В Ярославле до 10 июля закрыли проезд от Красной площади до Волжской набережной

Начался ремонт улицы Первомайской
Полина Вачнадзе
Участок от Красной площади до набережной будет закрыт для проезда до 10 июля

Участок от Красной площади до набережной будет закрыт для проезда до 10 июля

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приступили к масштабному ремонту улицы Первомайской. Работы пройдут в три этапа, на первом в порядок приведут участок от Красной площади до памятнику Николаю Некрасову.

- С 20 июня до 10 июля будет запрещено движение транспорта от Красной площади до Волжской набережной, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ремонт центра города пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".