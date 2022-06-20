В Ярославле до 10 июля закрыли проезд от Красной площади до Волжской набережной

Участок от Красной площади до набережной будет закрыт для проезда до 10 июля Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приступили к масштабному ремонту улицы Первомайской. Работы пройдут в три этапа, на первом в порядок приведут участок от Красной площади до памятнику Николаю Некрасову.

- С 20 июня до 10 июля будет запрещено движение транспорта от Красной площади до Волжской набережной, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ремонт центра города пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".