В Ярославле умер депутат муниципалитета Андрей Золотовский

В Ярославле скончался депутат муниципалитета Андрей Золотовский. ФОТО: страница Андрея Золотовского ВКонтакте

В Ярославле на 48-м году жизни скончался депутат муниципалитета Андрей Золотовский. До Своего дня рождения он не дожил меньше месяца.

Андрей Золотовский являлся директором клининговой компании, состоял в партии "Единая Россия", в муниципалитет избирался по округу №2. Был членом комиссий по вопросам ЖКХ и благоустройства, по вопросам управления муниципальной собственностью, а также экономике и развитию Ярославля.

Прощание с Андреем Золотовским состоится в среду, 22 июня, в 10.15 в Федоровском кафедральном соборе. Похороны пройдут на Осташинском кладбище.

Редакция КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким Андрея Золотовского.