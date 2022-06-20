В Рыбинске спасатели не дали девушке упасть с моста

Девушка сняла с себя одежду. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Рыбинске сотрудники МЧС и полиции не дали сигануть с моста молодой девушке. Она забралась на самый верх конструкции, сняла с себя футболку, а затем повисла на перилах.

Пока к ней на помощь спешили люди в форме, девушка кричала, что она падает. Ее втащили обратно и передали в руки медикам.

Спасатели не дали девушке упасть. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Судя по всему, жительницы Рыбинска находилась под воздействием алкоголя или какого другого вещества.