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Происшествия20 июня 2022 7:21

В Рыбинске спасатели не дали девушке упасть с моста

Девушка уже висела на перилах и в этот момент передумала прыгать
Полина Вачнадзе
Девушка сняла с себя одежду. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Девушка сняла с себя одежду. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Рыбинске сотрудники МЧС и полиции не дали сигануть с моста молодой девушке. Она забралась на самый верх конструкции, сняла с себя футболку, а затем повисла на перилах.

Пока к ней на помощь спешили люди в форме, девушка кричала, что она падает. Ее втащили обратно и передали в руки медикам.

Спасатели не дали девушке упасть. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Спасатели не дали девушке упасть. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Судя по всему, жительницы Рыбинска находилась под воздействием алкоголя или какого другого вещества.