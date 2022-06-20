Синоптики рассказали о погоде в Ярославле в ближайшую неделю

К выходным небесная канцелярия подготовит для ярославцев сюрприз Фото: Полина Вачнадзе

Понедельник, по прогнозам синоптиков Центра "Фобос", будет самым холодным днем этой недели. Днем малооблачно, днем +17..+19, давление немного ниже нормы, дождя не ожидается.

Во вторник, 21 июня, на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11..13°, днем +19..21°, ветер слабый.

22 июня будет малооблачно; ночью +10..12°, днем +20..22°, ветер северо-восточный, умеренный.

23 июня в течение суток ожидается ясная погода; ночью +9..11°, днем +21..23°, ветер северо-восточный, умеренный.

24 июня ожидается ясная погода; ночью +11..13°, днем +23..25°, ветер северо-восточный, умеренный.

- К выходным небесная канцелярия подготовит сюрприз – инициативу перехватит скандинавский антициклон, который принесет с собой много солнца и тепла. В субботу ночью +10…+15°, днём +21…+26°, в воскресенье под утро уже не ниже +12…+17°, в разгар дня +23…+28°, - порадовали синоптики.