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Происшествия20 июня 2022 6:16

Директор магазина в Ярославле обвиняется в присвоении и растрате 8,5 миллионов рублей

Молодой человек мимо кассы продал более230 смартфонов, смарт-часов и другой техники
Полина Вачнадзе
Мимо кассы обвиняемый продал товар на 8,5 миллионов рублей.

Мимо кассы обвиняемый продал товар на 8,5 миллионов рублей.

Фото: УМВД по Ярославской области

Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего ярославца. По версии следствия, он, работая директором офиса продаж средств мобильной связи, присвоил себе более 230 смартфонов, смарт-часов и другой техники.

- Похищенный товар он продавал, а на вырученные деньги делал ставки в букмекерской конторе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Мимо кассы обвиняемый продал товар на 8,5 миллионов рублей.