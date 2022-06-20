Директор магазина в Ярославле обвиняется в присвоении и растрате 8,5 миллионов рублей

Мимо кассы обвиняемый продал товар на 8,5 миллионов рублей. Фото: УМВД по Ярославской области

Полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего ярославца. По версии следствия, он, работая директором офиса продаж средств мобильной связи, присвоил себе более 230 смартфонов, смарт-часов и другой техники.

- Похищенный товар он продавал, а на вырученные деньги делал ставки в букмекерской конторе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Мимо кассы обвиняемый продал товар на 8,5 миллионов рублей.