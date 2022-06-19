В Заволжском районе Ярославля нашли тело 17-летнего юноши Фото: Олег ЗОЛОТО

В Заволжском районе Ярославле нашли тело 17-летнего юноши. Что предшествовало смерти молодого человека – пока неизвестно. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

- В рамках проведения доследственной проверки в Заволжском межрайонном следственном отделе регионального СК России по факту обнаружения тела 17-летнего юноши, выясняются все обстоятельства его смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.