Жительница Ярославля хотела купить качели, но лишилась 60 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле 30-летняя местная жительница обратилась в полицию Заволжского района. Она рассказала, что увидела в интернете объявление о продаже качелей, и ее заинтересовало это предложение.

Женщина написала продавцу и во время обсуждения деталей покупки, неизвестный отправил ей ссылку, якобы для оплаты товара. Когда ярославна перешла по этой ссылке и вписала туда реквизиты своей карты, с ее счета списались больше 59 тысяч рублей.

- По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.