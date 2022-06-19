Боксер из Ярославля взял золото на международных соревнованиях Фото: Правительство Ярославской области

16-летний спортсмен из Ярославля Вячеслав Рогозин взял золото на международных соревнованиях по боксу, посвященных памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира Ботвинника.

На турнир в Минск приехали 109 участников из России, Узбекистана, Словении и Республики Беларусь.

– Вячеслав Рогозин из года в год показывает блестящие результаты на самых престижных соревнованиях. Победа нашего спортсмена – это в том числе заслуга его наставников Андрея Баченина и Валентина Дубенского, чья работа делает ярославскую школу бокса одной из самых сильных в мире, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Илья Тюрганов.

Вячеслав - воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №20. Он выступал в весовой категории «48 килограммов». В финале ярославский боксер победил белорусского спортсмена и поднялся на первую ступень пьедестала почета.